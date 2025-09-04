Concert de Laura Mauger et Laurent Pichonnat Bourges

Boulevard de la République Bourges Cher

Les Jeudis en Musique au Bar le 62

Tous les jeudis, de 19h à 21h, vivez une parenthèse musicale unique au bar le 62.

Laissez-vous emporter par des soirées intimistes où des artistes locaux, chanteurs ou pianistes, vous offrent des performances acoustiques, en intérieur ou sur la terrasse dès les beaux jours. Cette semaine, découvrez Laura Mauger et Laurent Pichonnat, un duo talentueux formé après dix années de collaboration dans un groupe de jazz & soul. Entre piano, saxophone et voix, ils vous proposeront une ambiance jazzy, idéale pour savourer un moment de détente tout en profitant de la convivialité des lieux.

Ouvert à tous que vous soyez client de l’hôtel ou simplement de passage, venez passer une soirée placée sous le signe de la musique et de la douceur.

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail. .

Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 70 00 h1888@accor.com

