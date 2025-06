CONCERT DE LAURA O’NEILL Soueich 25 juin 2025 19:30

Haute-Garonne

CONCERT DE LAURA O'NEILL
Soueich
Haute-Garonne

Guitariste et chanteuse franco-américaine interprètera des airs de Pop, Bossa Nova, Soul, rythmes latinos de sa composition inspirés de ses 6 années de vie au Mexique autant que de son amour pour les Landes et les Pyrénées. 5 .

SOUEICHKFÉ

Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

A Franco-American guitarist and singer who’ll be playing Pop, Bossa Nova, Soul and Latin rhythms!

German :

Französisch-amerikanische Gitarristin und Sängerin wird Pop, Bossa Nova, Soul und lateinamerikanische Rhythmen interpretieren!

Italiano :

Un chitarrista e cantante franco-americano che suonerà pop, bossa nova, soul e ritmi latini!

Espanol :

Guitarrista y cantante franco-estadounidense que tocará pop, bossa nova, soul y ritmos latinos

