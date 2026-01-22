Concert de Laura Perrudin (harpe) et Rebeca Cruz (voix) Café la Patte d’Oie Douarnenez

Concert de Laura Perrudin (harpe) et Rebeca Cruz (voix)

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Début : 2026-02-01 18:00:00

fin : 2026-02-01

Concert harpe et voix .

