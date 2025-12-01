Concert de Laure Colladant Rémalard en Perche

Concert de Laure Colladant

Fidèle du Passage où elle installera pour la troisième fois son pianoforte, Laure Colladant propose cette fois un duo exceptionnel autour d’œuvres de Beethoven et Chopin, accompagnée par la violoniste Francine Trachier.

Considérée comme l’une des meilleures pianofortistes au monde, Laure Colladant redonne toute leur sensibilité aux pièces créées pour cet instrument rare et précieux. Après avoir enregistré de nombreux albums et joué dans le monde entier, elle aime s’entourer de jeunes talents ou retrouver des amis pour partager des instants dont elle seule a le secret. Cette fois, c’est la violoniste Francine Trachier qui l’accompagnera.

Issue d’une famille de musiciens accomplis, Francine Trachier obtient le Premier prix de violon et Premier prix de musique de chambre au Conservatoire de Paris. Depuis, elle enchaîne les récompenses Concours international de violon Niccolò Paganini, Concours international de musique de chambre de Trapani, lauréate de l’Académie Ravel…

En 1983, Rolf Liebermann la remarque à la Sommerakademie du Mozarteum de Salzbourg et l’engage pour plusieurs concerts. A Londres, elle étudie ensuite avec la pédagogue du violon, Mrs Airoff-Dowling, qui lui présente Yehudi Menuhin et Isaac Stern avec qui elle aborde respectivement le répertoire de Berg et de Prokofiev.

De 1989 à 2017, Francine Trachier est violon solo de l’Orchestre régional de Normandie. Tout au long de sa carrière , elle travaille avec de prestigieux orchestres à travers le monde l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Régional de Bayonne Côte Basque, l’Orchestre Symphonique de Baden-Baden, Sommerakademie du Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre du Royal College Nothern of Music de Manchester, l’Orchestre national Bordeaux-Aquitaine…

