Concert de l’Avent par l’Argelès Gospel Singers (AGS), Eglise St Jean Baptiste de Banyuls-sur-Mer le dimanche 14 décembre 2025 à 16h00. Entrée libre.
Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
English :
Advent concert by the Argelès Gospel Singers (AGS), Eglise St Jean Baptiste de Banyuls-sur-Mer on Sunday, December 14, 2025 at 4:00 pm. Free admission.
L’événement CONCERT DE L’AVENT ARGELÈS GOSPEL SINGERS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-03 par OT DE BANYULS SUR MER