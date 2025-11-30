Concert de l’Avent Autrey
Concert de l’Avent Autrey dimanche 30 novembre 2025.
Concert de l’Avent
Autrey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 15:30:00
Concert de l’Avent Chorale Faridol Choeur mixte et choeur d’hommes.
Un voyage sonore qui parcoure les chants de Noël du monde.
Entrée libreTout public
Autrey 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 02 47 35 benedicte.claudepierre@yahoo.fr
English :
Advent concert Chorale Faridol Mixed choir and men’s choir.
A sonic journey through the world’s Christmas carols.
Free admission
