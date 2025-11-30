Concert de l’Avent

Autrey Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Dimanche 2025-11-30 15:30:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Concert de l’Avent Chorale Faridol Choeur mixte et choeur d’hommes.

Un voyage sonore qui parcoure les chants de Noël du monde.

Entrée libreTout public

Autrey 54160 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 02 47 35 benedicte.claudepierre@yahoo.fr

English :

Advent concert Chorale Faridol Mixed choir and men’s choir.

A sonic journey through the world’s Christmas carols.

Free admission

