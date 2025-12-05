CONCERT DE L’AVENT AVEC LES CHANTEURS DU MONT ROYAL EGLISE SAINT-VINCENT Gourdan-Polignan

CONCERT DE L’AVENT AVEC LES CHANTEURS DU MONT ROYAL

EGLISE SAINT-VINCENT 6 Rue de l’Église Gourdan-Polignan Haute-Garonne

Début : 2025-12-05 20:30:00
2025-12-05

Les concerts de l’Avent à Gourdan-Polignan font leur retour pour la période de Noël.
Organisés conjointement par la mairie et le comité des fêtes.
Participation libre.
Vin chaud et petits gâteaux offerts par la municipalité à l’issue de chaque concert.   .

The Gourdan-Polignan Advent concerts are back for the Christmas season.

Die Adventskonzerte in Gourdan-Polignan kehren in der Weihnachtszeit zurück.

Tornano i concerti dell’Avvento a Gourdan-Polignan per il periodo natalizio.

Vuelven los conciertos de Adviento en Gourdan-Polignan por Navidad.

