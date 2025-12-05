CONCERT DE L’AVENT AVEC LES CHANTEURS DU MONT ROYAL EGLISE SAINT-VINCENT Gourdan-Polignan
EGLISE SAINT-VINCENT 6 Rue de l’Église Gourdan-Polignan Haute-Garonne
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
2025-12-05
Les concerts de l’Avent à Gourdan-Polignan font leur retour pour la période de Noël.
Organisés conjointement par la mairie et le comité des fêtes.
Participation libre.
Vin chaud et petits gâteaux offerts par la municipalité à l’issue de chaque concert. .
+33 5 61 94 73 33
English :
The Gourdan-Polignan Advent concerts are back for the Christmas season.
German :
Die Adventskonzerte in Gourdan-Polignan kehren in der Weihnachtszeit zurück.
Italiano :
Tornano i concerti dell’Avvento a Gourdan-Polignan per il periodo natalizio.
Espanol :
Vuelven los conciertos de Adviento en Gourdan-Polignan por Navidad.
L’événement CONCERT DE L’AVENT AVEC LES CHANTEURS DU MONT ROYAL Gourdan-Polignan a été mis à jour le 2025-11-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE