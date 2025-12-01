CONCERT DE L’AVENT AVEC LES DIVINES ET FEU D’ARTIFICE ÉGLISE SAINT-VINCENT Gourdan-Polignan
CONCERT DE L’AVENT AVEC LES DIVINES ET FEU D’ARTIFICE
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19 23:00:00
2025-12-19
Les concerts de l’Avent à Gourdan-Polignan font leur retour pour la période de Noël.
Ce dernier concert sera suivi d’un feu d’artifice.
Organisés conjointement par la mairie et le comité des fêtes.
Participation libre.
Vin chaud et petits gâteaux offerts par la municipalité à la sortie du concert .
ÉGLISE SAINT-VINCENT 6 Rue de l’Église Gourdan-Polignan 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 74 33
English :
The Gourdan-Polignan Advent concerts are back for the Christmas season.
This final concert will be followed by a fireworks display.
German :
Die Adventskonzerte in Gourdan-Polignan kehren zur Weihnachtszeit zurück.
Auf dieses letzte Konzert folgt ein Feuerwerk.
Italiano :
Tornano i concerti dell’Avvento a Gourdan-Polignan per il periodo natalizio.
Questo concerto finale sarà seguito da uno spettacolo pirotecnico.
Espanol :
Vuelven los conciertos de Adviento en Gourdan-Polignan por Navidad.
Este último concierto irá seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.
