Ranspach

Concert de l’Avent avec les Joyeux Vignerons

Ranspach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Les Joyeux Vignerons de Thann vous convient chaleureusement à leur concert de Noël. Une ambiance conviviale, traditionnelle et chaleureuse vous y attend !

Les Joyeux Vignerons de Thann vous convient chaleureusement à leur concert de Noël. Une ambiance conviviale, traditionnelle et chaleureuse vous y attend ! 0 .

Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 55 57 32

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English :

Les Joyeux Vignerons de Thann warmly invite you to their Christmas concert. A warm, traditional and friendly atmosphere awaits you!

L’événement Concert de l’Avent avec les Joyeux Vignerons Ranspach a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin