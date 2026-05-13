Concert de l’Avent avec les Joyeux Vignerons Ranspach
Concert de l’Avent avec les Joyeux Vignerons Ranspach samedi 28 novembre 2026.
Ranspach
Concert de l’Avent avec les Joyeux Vignerons
Ranspach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Les Joyeux Vignerons de Thann vous convient chaleureusement à leur concert de Noël. Une ambiance conviviale, traditionnelle et chaleureuse vous y attend !
Les Joyeux Vignerons de Thann vous convient chaleureusement à leur concert de Noël. Une ambiance conviviale, traditionnelle et chaleureuse vous y attend ! 0 .
Ranspach 68470 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 55 57 32
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English :
Les Joyeux Vignerons de Thann warmly invite you to their Christmas concert. A warm, traditional and friendly atmosphere awaits you!
L’événement Concert de l’Avent avec les Joyeux Vignerons Ranspach a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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