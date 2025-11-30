Concert de l’Avent Beaulieu-sur-Loire

Concert de l’Avent

L’église Saint-Étienne de Beaulieu-sur-Loire accueillera le Concert de l’Avent le dimanche 30 novembre à 15h. L’Harmonie Fanfare de Beaulieu et la chorale La Clef des Chants de Châtillon-sur-Loire offriront un moment musical chaleureux.

Entrée libre, église chauffée.

Le dimanche 30 novembre à 15h, l’église Saint-Étienne de Beaulieu-sur-Loire résonnera des plus belles mélodies de l’Avent à l’occasion d’un concert exceptionnel. L’événement réunira deux formations locales emblématiques l’Harmonie Fanfare de Beaulieu-sur-Loire, fidèle à sa tradition musicale, et la chorale La Clef des Chants de Châtillon-sur-Loire, connue pour la richesse et la sensibilité de ses voix. Ensemble, elles proposeront un programme varié mêlant airs de Noël, pièces classiques et chants traditionnels. Ce moment musical, empreint de douceur et de partage, marquera le début des festivités de fin d’année dans une ambiance conviviale et chaleureuse. L’entrée est libre, et l’église sera chauffée pour le confort de tous les spectateurs. .

Place de l’Église Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 47 57 72 73 harmonie.beaulieusurloire@proton.me

English :

The Saint-Étienne church in Beaulieu-sur-Loire will host the Advent Concert on Sunday November 30 at 3pm. The Harmonie Fanfare de Beaulieu and the La Clef des Chants choir from Châtillon-sur-Loire will offer a warm musical moment.

Free admission, heated church.

German :

In der Kirche Saint-Étienne in Beaulieu-sur-Loire findet am Sonntag, den 30. November um 15 Uhr ein Adventskonzert statt. Die Harmonie Fanfare de Beaulieu und der Chor La Clef des Chants aus Châtillon-sur-Loire werden einen herzlichen musikalischen Moment bieten.

Freier Eintritt, beheizte Kirche.

Italiano :

La chiesa di Saint-Étienne a Beaulieu-sur-Loire ospiterà il Concerto d’Avvento domenica 30 novembre alle ore 15.00. L’Harmonie Fanfare de Beaulieu e il coro La Clef des Chants di Châtillon-sur-Loire offriranno una calda accoglienza musicale.

Ingresso libero, chiesa riscaldata.

Espanol :

La iglesia de Saint-Étienne de Beaulieu-sur-Loire acogerá el domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas el Concierto de Adviento. La Harmonie Fanfare de Beaulieu y el coro La Clef des Chants de Châtillon-sur-Loire ofrecerán una cálida acogida musical.

Entrada gratuita, iglesia climatizada.

