Concert de l’Avent Carspach
Concert de l’Avent Carspach dimanche 30 novembre 2025.
Concert de l’Avent
Carspach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Concert de la Chorale Saint Cécile de Carspach.
Musique Municipale de Carspach:
Sous la direction de Sandra Labeth
Avec la participation de la Chorale Sainte Cécile de Carspach
Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est musique.carspach@gmail.com
English :
Concert by Carspach’s Saint Cécile choir.
German :
Konzert des Chores Saint Cécile de Carspach.
Italiano :
Concerto del coro Carspach Saint Cécile.
Espanol :
Concierto del coro Carspach Saint Cécile.
