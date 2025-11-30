Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de l’Avent Carspach

Concert de l’Avent Carspach dimanche 30 novembre 2025.

Concert de l’Avent

Carspach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 16:00:00
2025-11-30

Concert de la Chorale Saint Cécile de Carspach.
Musique Municipale de Carspach:

Sous la direction de Sandra Labeth 

Avec la participation de la Chorale Sainte Cécile de Carspach 

Carspach 68130 Haut-Rhin Grand Est   musique.carspach@gmail.com

English :

Concert by Carspach’s Saint Cécile choir.

German :

Konzert des Chores Saint Cécile de Carspach.

Italiano :

Concerto del coro Carspach Saint Cécile.

Espanol :

Concierto del coro Carspach Saint Cécile.

