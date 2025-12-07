Concert de l’Avent Cernay

Concert de l’Avent

43 route d'Aspach Cernay Haut-Rhin

Dimanche 2025-12-07 16:00:00

Le chœur Vocaleidos vous invite à un voyage musical à travers les siècles et les frontières, mêlant chants profanes et sacrés, pour un moment d’émotion et d’harmonies venues des quatre coins de l’Europe.

Au programme de ce concert Douces Nuits musiques a cappella de l’Avent, de rêveries nocturnes et d’histoires de Noël. .

+33 3 89 75 30 24 asso.parent.standre@glaubitz.fr

English :

The Vocaleidos choir invites you on a musical journey across centuries and borders, mixing secular and sacred songs, for a moment of emotion and harmonies from the four corners of Europe.

German :

Der Chor Vocaleidos lädt Sie zu einer musikalischen Reise durch die Jahrhunderte und über die Grenzen hinweg ein. Er vermischt weltliche und geistliche Lieder und sorgt für einen emotionalen Moment mit Harmonien aus ganz Europa.

Italiano :

Il coro Vocaleidos vi invita a un viaggio musicale attraverso i secoli e le frontiere, mescolando canti profani e sacri per un momento di emozione e armonia dai quattro angoli d’Europa.

Espanol :

El coro Vocaleidos le invita a un viaje musical a través de los siglos y las fronteras, mezclando canciones profanas y sacras para un momento de emoción y armonía desde los cuatro puntos cardinales de Europa.

