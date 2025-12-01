Concert de l’Avent Dampf-Pfifla & Chœur féminin Cœur et Voix Cernay
9 faubourg de Colmar Cernay Haut-Rhin
EUR
Début : Mercredi 2025-12-17 20:00:00
Un concert de l’Avent mêlant folklore et harmonies vocales avec Dampf-Pfifla et le chœur Cœur et Voix, dans une ambiance chaleureuse.
9 faubourg de Colmar Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 83 13 66 45
English :
An Advent concert combining folklore and vocal harmonies with Dampf-Pfifla and the choir C?ur et Voix, in a warm and friendly atmosphere.
German :
Ein Adventskonzert mit einer Mischung aus Folklore und Gesangsharmonien mit Dampf-Pfifla und dem Ch?ur C?ur et Voix, in einer warmen Atmosphäre.
Italiano :
Un concerto d’Avvento che unisce folklore e armonie vocali con i Dampf-Pfifla e il coro C’ur et Voix, in un’atmosfera calda e accogliente.
Espanol :
Un concierto de Adviento que combina folclore y armonías vocales con Dampf-Pfifla y el coro Cœur et Voix, en un ambiente cálido y acogedor.
