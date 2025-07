Concert de l’Avent des chorales de Bischwiller Bischwiller

Concert de l’Avent des chorales de Bischwiller Bischwiller dimanche 30 novembre 2025.

Concert de l’Avent des chorales de Bischwiller

17 rue du Maréchal Foch Bischwiller Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

L’Orchestre Accordina, en collaboration avec la Chorale Sainte-Cécile et la Chorale « Les Voix du C(h)oeur », vous présenteront leur meilleur répertoire de chants de Noël.

17 rue du Maréchal Foch Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 63 01 97 gabriel.veit@wanadoo.fr

English :

The Accordina Orchestra, in collaboration with the Chorale Sainte-Cécile and the Chorale « Les Voix du C(h)oeur », will present their best repertoire of Christmas carols.

German :

Das Orchester Accordina wird Ihnen in Zusammenarbeit mit der Chorale Sainte-Cécile und dem Chorale « Les Voix du C(h)oeur » sein bestes Repertoire an Weihnachtsliedern präsentieren.

Italiano :

L’Orchestra Accordina, in collaborazione con la Corale Sainte-Cécile e la Corale « Les Voix du C(h)oeur », eseguirà il suo miglior repertorio di canti natalizi.

Espanol :

La Orquesta Accordina, en colaboración con la Coral Sainte-Cécile y la Coral « Les Voix du C(h)oeur », interpretará su mejor repertorio de villancicos.

