Concert de l’Avent Eglise Notre Dame d’Esperance Paris

Noëls traditionnels, oeuvres de Bach, Corelli, Delalande, Daquin …

Emmanuelle Brun, mezzosoprano

Juliette Vaysset, trombone

Julien Renvez, violon

Michel Glasko, violoncelle

Nathalie Bouyer, contrebasse

Vincent Guyot, orgue

Musique et chant, pour se préparer à Noel, dans une église moderne au coeur de la Bastille.

Le dimanche 14 décembre 2025

de 15h00 à 16h30

gratuit

Entrée libre à partir de 14h30

Tout public.

Eglise Notre Dame d’Esperance 47 rue de la Roquette 75011 Paris

https://www.ceart.fr culture.esperance@gmail.com