Concert de l’Avent Eglise Notre Dame d’Esperance Paris
Concert de l’Avent Eglise Notre Dame d’Esperance Paris dimanche 14 décembre 2025.
Noëls traditionnels, oeuvres de Bach, Corelli, Delalande, Daquin …
Emmanuelle Brun, mezzosoprano
Juliette Vaysset, trombone
Julien Renvez, violon
Michel Glasko, violoncelle
Nathalie Bouyer, contrebasse
Vincent Guyot, orgue
Musique et chant, pour se préparer à Noel, dans une église moderne au coeur de la Bastille.
Le dimanche 14 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit
Entrée libre à partir de 14h30
Tout public.
Eglise Notre Dame d’Esperance 47 rue de la Roquette 75011 Paris
https://www.ceart.fr culture.esperance@gmail.com