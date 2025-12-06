Concert de l’Avent Fay-les-Étangs

Concert de l’Avent

Rue de l’Eglise Fay-les-Étangs Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:15:00

2025-12-06

CONCERT SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2025 20h00

L’ensemble vocal valdoisien Plena Voce et le Chœur St Nicolas d’Ercuis ont le plaisir de vous accueillir pour leur CONCERT à l’église Saint Vaast de Fay-les-Etangs (adresse = Rue de l’église 60240 Fay-les-Etangs)

Au programme Des chants pour célébrer le temps de l’Avent et de Noël, de styles et d’époques variés; un beau voyage à travers l’Europe, avec des chants traditionnels et des œuvres de grands compositeurs (Z. Kodaly, Bruckner, Praetorius, Palestrina, Sweelinck, Saint-Saëns, Grüber, Pentatonix, …).

Ce concert sera donné au profit de l’AFRHA (association fagusienne qui valorise et aide à restauration et à la sauvegarde du patrimoine).

Libre participation aux frais sans réservation.

Rue de l’Eglise Fay-les-Étangs 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 27 84 77 03 herissonmcg@yahoo.fr

English :

CONCERT: SATURDAY DECEMBER 6, 2025 8:00 PM

The Valdois vocal ensemble Plena Voce and the Ch?ur St Nicolas d’Ercuis are delighted to welcome you to their CONCERT at the Saint Vaast church in Fay-les-Etangs (address = Rue de l’église 60240 Fay-les-Etangs)

On the program: Songs to celebrate Advent and Christmas, in a variety of styles and periods; a beautiful journey through Europe, with traditional songs and works by great composers (Z. Kodaly, Bruckner, Praetorius, Palestrina, Sweelinck, Saint-Saëns, Grüber, Pentatonix, …).

This concert will be given in aid of AFRHA (a Fagusian association which promotes and helps to restore and safeguard our heritage).

Free participation no reservation required.

