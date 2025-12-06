Concert de l’Avent

Haguenau Bas-Rhin

Concert de l’Avent avec la participation de la chorale Sainte Cécile de Herrlisheim.

Rue des Missions Africaines Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 73 97 24 dominique.kochert@hotmail.fr

English :

Advent concert with the Sainte Cécile choir from Herrlisheim.

German :

Adventskonzert unter Mitwirkung des Chores Sainte Cécile aus Herrlisheim.

Italiano :

Concerto d’Avvento con il coro Sainte Cécile di Herrlisheim.

Espanol :

Concierto de Adviento con el coro Sainte Cécile de Herrlisheim.

