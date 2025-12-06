Concert de l’Avent Haguenau
Concert de l’Avent Haguenau samedi 6 décembre 2025.
Concert de l’Avent
Rue des Missions Africaines Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 20:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Concert de l’Avent avec la participation de la chorale Sainte Cécile de Herrlisheim.
Concert de l’Avent avec la participation de la chorale Sainte Cécile de Herrlisheim. 0 .
Rue des Missions Africaines Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 73 97 24 dominique.kochert@hotmail.fr
English :
Advent concert with the Sainte Cécile choir from Herrlisheim.
German :
Adventskonzert unter Mitwirkung des Chores Sainte Cécile aus Herrlisheim.
Italiano :
Concerto d’Avvento con il coro Sainte Cécile di Herrlisheim.
Espanol :
Concierto de Adviento con el coro Sainte Cécile de Herrlisheim.
L’événement Concert de l’Avent Haguenau a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau