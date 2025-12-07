Concert de l’Avent Harmonie Schwarzenbourg Munster

Concert de l’Avent Harmonie Schwarzenbourg

place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 16:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’Harmonie Schwarzenbourg a le plaisir de vous inviter à son traditionnel Concert de l’Avent, un moment de partage et d’émotion musicale pour célébrer l’approche des fêtes de fin d’année.

place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 07 33 tc.riotte@wanadoo.fr

English :

The Harmonie Schwarzenbourg is pleased to invite you to its traditional Advent Concert, a moment of musical sharing and emotion to celebrate the approach of the festive season.

German :

Die Harmonie Schwarzenbourg freut sich, Sie zu ihrem traditionellen Adventskonzert einzuladen, einem Moment des Austauschs und der musikalischen Emotionen, um die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage zu feiern.

Italiano :

La Schwarzenbourg Concert Band è lieta di invitarvi al suo tradizionale Concerto d’Avvento, un momento di condivisione musicale e di emozione per celebrare l’avvicinarsi delle festività.

Espanol :

La Banda de Conciertos de Schwarzenbourg tiene el placer de invitarle a su tradicional Concierto de Adviento, un momento de convivencia y emoción musical para celebrar la proximidad de las fiestas.

