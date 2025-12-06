Concert de l’avent Horbourg-Wihr

Concert de l’avent

Venez vivre un moment magique à l’Église Protestante de Horbourg-Wihr pour un concert de l’Avent au profit de la paroisse protestante.

Au programme L’Union Chorale, dirigée par Céline Jehl, accompagnée de Jean-Louis Thomas au piano et à l’orgue. L’Ensemble Vocal de Paray le Monial, sous la direction de Mike Carver.

Une soirée enchanteresse pour célébrer l’esprit de Noël et soutenir la réalisation des travaux du parvis. 0 .

39 grand rue Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 47 24

English :

Come and experience a magical moment at the Protestant Church in Horbourg-Wihr for an Advent concert benefiting the Protestant parish.

German :

Erleben Sie einen magischen Moment in der Protestantischen Kirche von Horbourg-Wihr bei einem Adventskonzert zugunsten der protestantischen Kirchengemeinde.

Italiano :

Venite a vivere un momento magico nella chiesa protestante di Horbourg-Wihr per un concerto d’Avvento a favore della parrocchia protestante.

Espanol :

Venga a vivir un momento mágico en la iglesia protestante de Horbourg-Wihr con motivo de un concierto de Adviento a beneficio de la parroquia protestante.

