Concert de l’avent Horbourg-Wihr
Concert de l’avent Horbourg-Wihr samedi 6 décembre 2025.
Concert de l’avent
39 grand rue Horbourg-Wihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06 21:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Venez vivre un moment magique à l’Église Protestante de Horbourg-Wihr pour un concert de l’Avent au profit de la paroisse protestante.
Venez vivre un moment magique à l’Église Protestante de Horbourg-Wihr pour un concert de l’Avent au profit de la paroisse protestante.
Au programme L’Union Chorale, dirigée par Céline Jehl, accompagnée de Jean-Louis Thomas au piano et à l’orgue. L’Ensemble Vocal de Paray le Monial, sous la direction de Mike Carver.
Une soirée enchanteresse pour célébrer l’esprit de Noël et soutenir la réalisation des travaux du parvis. 0 .
39 grand rue Horbourg-Wihr 68180 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 47 24
English :
Come and experience a magical moment at the Protestant Church in Horbourg-Wihr for an Advent concert benefiting the Protestant parish.
German :
Erleben Sie einen magischen Moment in der Protestantischen Kirche von Horbourg-Wihr bei einem Adventskonzert zugunsten der protestantischen Kirchengemeinde.
Italiano :
Venite a vivere un momento magico nella chiesa protestante di Horbourg-Wihr per un concerto d’Avvento a favore della parrocchia protestante.
Espanol :
Venga a vivir un momento mágico en la iglesia protestante de Horbourg-Wihr con motivo de un concierto de Adviento a beneficio de la parroquia protestante.
L’événement Concert de l’avent Horbourg-Wihr a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Colmar