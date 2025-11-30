Concert de l’avent Kirrwiller

Concert de l’avent Kirrwiller dimanche 30 novembre 2025.

Concert de l’avent

45 Rue Principale Kirrwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Profitons de ce temps de l’Avent pour nous poser, écouter des chants, laissez-vous porter et profitez d’un moment d’échange et d’écoute.

Profitons de ce temps de l’Avent pour nous poser, écouter des chants, laissez-vous porter et profitez d’un moment d’échange et d’écoute. .

45 Rue Principale Kirrwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 7 77 00 05 28 scholleklopfer67330@gmail.com

English :

Let?s take advantage of this Advent season to relax, listen to songs, let yourself be carried away and enjoy a moment of exchange and listening.

German :

Nutzen wir diese Adventszeit, um uns niederzulassen, Lieder zu hören, uns treiben zu lassen und einen Moment des Austauschs und Zuhörens zu genießen.

Italiano :

Approfittiamo di questo tempo di Avvento per riposare, ascoltare canzoni, lasciarci trasportare e godere di un momento di condivisione e di ascolto.

Espanol :

Aprovechemos este tiempo de Adviento para descansar, escuchar canciones, dejarnos llevar y disfrutar de un momento de compartir y escuchar.

L’événement Concert de l’avent Kirrwiller a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre