Concert de l’Avent Kunheim
Concert de l’Avent Kunheim dimanche 30 novembre 2025.
Concert de l’Avent
Kunheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
La Société de musique Echo du Rhin vous invite à venir partager ce moment de douceur avant les fêtes.
Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 84 94 15
English :
The Echo du Rhin music society invites you to come and share this moment of sweetness before the festive season.
German :
Die Musikgesellschaft Echo du Rhin lädt Sie ein, diesen süßen Moment vor den Feiertagen mit uns zu teilen.
Italiano :
La società musicale Echo du Rhin vi invita a venire a condividere questo momento di dolcezza prima delle festività.
Espanol :
La sociedad musical Echo du Rhin le invita a venir y compartir este momento apacible antes de las fiestas.
