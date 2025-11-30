Concert de l’Avent

Kunheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

La Société de musique Echo du Rhin vous invite à venir partager ce moment de douceur avant les fêtes.

Kunheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 84 94 15

English :

The Echo du Rhin music society invites you to come and share this moment of sweetness before the festive season.

German :

Die Musikgesellschaft Echo du Rhin lädt Sie ein, diesen süßen Moment vor den Feiertagen mit uns zu teilen.

Italiano :

La società musicale Echo du Rhin vi invita a venire a condividere questo momento di dolcezza prima delle festività.

Espanol :

La sociedad musical Echo du Rhin le invita a venir y compartir este momento apacible antes de las fiestas.

