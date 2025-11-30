CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO Banyuls-sur-Mer
CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO Banyuls-sur-Mer dimanche 30 novembre 2025.
CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO
Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro concert de l’Avent avec le chœur Hemera dirigé par Pauline Langlois de Swarte.
.
Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
English :
L?heure musicale des Amis d?Alain Marinaro Advent concert with the Hemera choir conducted by Pauline Langlois de Swarte.
German :
L?heure musicale des Amis d’Alain Marinaro Adventskonzert mit dem Ch?ur Hemera unter der Leitung von Pauline Langlois de Swarte.
Italiano :
L’ora musicale degli amici di Alain Marinaro Concerto d’Avvento con il coro Hemera diretto da Pauline Langlois de Swarte.
Espanol :
L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro Concierto de adviento con el coro Hemera dirigido por Pauline Langlois de Swarte.
L’événement CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-15 par OT DE BANYULS SUR MER