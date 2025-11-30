CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO Banyuls-sur-Mer

CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO Banyuls-sur-Mer dimanche 30 novembre 2025.

CONCERT DE L’AVENT L’HEURE MUSICALE DES AMIS D’ALAIN MARINARO

Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30

Date(s) :
2025-11-30

L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro concert de l’Avent avec le chœur Hemera dirigé par Pauline Langlois de Swarte.
Rue Charles de Foucault Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58 

English :

L?heure musicale des Amis d?Alain Marinaro Advent concert with the Hemera choir conducted by Pauline Langlois de Swarte.

German :

L?heure musicale des Amis d’Alain Marinaro Adventskonzert mit dem Ch?ur Hemera unter der Leitung von Pauline Langlois de Swarte.

Italiano :

L’ora musicale degli amici di Alain Marinaro Concerto d’Avvento con il coro Hemera diretto da Pauline Langlois de Swarte.

Espanol :

L’heure musicale des Amis d’Alain Marinaro Concierto de adviento con el coro Hemera dirigido por Pauline Langlois de Swarte.

