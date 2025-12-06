Concert de l’Avent Masevaux-Niederbruck

Concert de l’Avent

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Venez vivre une soirée musicale unique réunissant des artistes talentueux et passionnés. En tête d’affiche le violoniste Philippe Lindecker, la hautboïste Joëlle Von Allmen, la violoncelliste Dorothé Lamaze du Collegium Musicum de Mulhouse, les Petits Chanteurs de Guewenheim sous la direction de Benoît Ruthmann, ainsi que le groupe L’Arc de Cercle .

Le programme mêlera œuvres classiques et chansons populaires, soigneusement choisies pour offrir un moment magique… en compagnie de musiciens unis par l’amitié et l’amour de la musique. .

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

