Concert de l’avent par la Manécanterie de St-Jean Colmar
Concert de l’avent par la Manécanterie de St-Jean Colmar vendredi 5 décembre 2025.
Concert de l’avent par la Manécanterie de St-Jean
3 grand rue Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Concert de l’Avent de la Manécanterie et le chœur des anciennes choristes.
Concert de la Manécanterie de Saint-Jean, chœur de filles de Colmar. .
3 grand rue Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 80 00 60 54 contact@manecanterie.fr
English :
Advent concert by the Manécanterie and the ch?ur des anciennes choristes.
German :
Adventskonzert der Manécanterie und des Ch?ur der ehemaligen Chorsängerinnen.
Italiano :
Concerto d’Avvento della Manécanterie e del coro degli ex coristi.
Espanol :
Concierto de Adviento de la Manécanterie y del coro de antiguos coristas.
L’événement Concert de l’avent par la Manécanterie de St-Jean Colmar a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme de Colmar