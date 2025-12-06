Concert de l’Avent Saint-Amarin

Concert de l’Avent Saint-Amarin samedi 6 décembre 2025.

Concert de l’Avent

Saint-Amarin Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La musique municipale de Saint-Amarin inaugure les festivités de Noël avec son traditionnel concert de l’Avent, accompagnée par la Chorale Echo de la Vallée. Chants et musiques alterneront dans un programme composé de mélodies à la fois classiques et populaires.

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 40 56 77 79

English :

The Saint-Amarin municipal band kicks off the Christmas festivities with its traditional Advent concert, accompanied by the Echo de la Vallée choir. Songs and music alternate in a program of both classical and popular melodies.

German :

Die Stadtmusik von Saint-Amarin eröffnet die Weihnachtsfeierlichkeiten mit ihrem traditionellen Adventskonzert, das vom Chorale Echo de la Vallée begleitet wird. Gesang und Musik wechseln sich in einem Programm ab, das sowohl klassische als auch volkstümliche Melodien enthält.

Italiano :

La banda municipale di Saint-Amarin dà il via alle festività natalizie con il tradizionale concerto d’Avvento, accompagnato dal coro Echo de la Vallée. Canti e musiche si alterneranno in un programma di melodie classiche e popolari.

Espanol :

La banda municipal de Saint-Amarin da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas con su tradicional concierto de Adviento, acompañada por el coro Echo de la Vallée. Canciones y música se alternarán en un programa de melodías clásicas y populares.

