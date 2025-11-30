Concert de l’Avent Saint-Hippolyte

Concert de l’Avent Manécanterie de Saint-Jean

4 place de l’hôtel de ville Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

A l’occasion de cette belle période qu’est l’avent, profitez d’un magnifique concert avec une quarantaine de jeunes de la Manécanterie Saint-Jean !

A l’occasion de cette belle période qu’est l’avent, profitez d’un magnifique concert de Noël. 0 .

4 place de l’hôtel de ville Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 00 13 mairie-st-hippolyte@wanadoo.fr

English :

Celebrate Advent with a magnificent concert featuring some 40 young people from the Manécanterie Saint-Jean!

German :

Genießen Sie anlässlich der schönen Adventszeit ein wunderbares Konzert mit etwa 40 Jugendlichen der Manécanterie Saint-Jean!

Italiano :

Per celebrare il meraviglioso periodo dell’Avvento, godetevi il magnifico concerto di una quarantina di giovani della Manécanterie Saint-Jean!

Espanol :

Con motivo del maravilloso tiempo de Adviento, disfrute de un magnífico concierto de unos cuarenta jóvenes de la Manécanterie Saint-Jean

L’événement Concert de l’Avent Manécanterie de Saint-Jean Saint-Hippolyte a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr