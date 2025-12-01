Concert de l’Avent Sentheim
Concert de l’Avent Sentheim mardi 23 décembre 2025.
Concert de l’Avent
1 Grand’Rue Sentheim Haut-Rhin
Début : Mardi 2025-12-23 16:00:00
Les Dampf Pfifla vous présentent leur concert de l’Avent. Les musiciens présenteront un programme varié et de préparation de veillée de Noël. .
1 Grand’Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
