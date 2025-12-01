Concert de l’Avent Sentheim

Concert de l’Avent

1 Grand'Rue Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mardi 2025-12-23 16:00:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Les Dampf Pfifla vous présentent leur concert de l’Avent. Les musiciens présenteront un programme varié et de préparation de veillée de Noël. .

1 Grand’Rue Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

English :

