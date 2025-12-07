Concert de l’Avent Sundhouse

Concert de l’Avent Sundhouse dimanche 7 décembre 2025.

Concert de l’Avent

2 rue du Maire Gruber Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Répertoire de Noël

.

2 rue du Maire Gruber Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 53 23 68

English :

Christmas repertoire

German :

Weihnachtsrepertoire

Italiano :

Repertorio natalizio

Espanol :

Repertorio navideño

