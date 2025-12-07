Concert de l’Avent Sundhouse
Concert de l’Avent Sundhouse dimanche 7 décembre 2025.
Concert de l’Avent
2 rue du Maire Gruber Sundhouse Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Répertoire de Noël
.
2 rue du Maire Gruber Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 53 23 68
English :
Christmas repertoire
German :
Weihnachtsrepertoire
Italiano :
Repertorio natalizio
Espanol :
Repertorio navideño
