Concert de l’avent Turckheim

Concert de l’avent

Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Profitez d’un concert chaleureux au son de la voix des enfants les Pinsons du vignoble accompagnés de divers instruments.

Bienvenue au coeur de l’église Sainte-Anne pour un concert en deux parties

– La première présentera des pièces pour flûte et orgue par Francis AUCLAIR à l’orgue, Marie-Pierre AUCLAIR à la flûte traversière, Sophie KIEFFER au piano et Marie-Eve LINDEMANN au cajou.

-La deuxième partie est consacrée à la chorale scolaire de l’école de Niedermorschwihr, Les pinsons du vignoble , qui présentera des chants de paix et de Noël.

Un moment musical à ne pas manquer !

Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18

English :

Enjoy a warm concert to the sound of the children’s voices les Pinsons du vignoble accompanied by various instruments.

German :

Genießen Sie ein herzliches Konzert mit den Stimmen der Kinder Les Pinsons du vignoble , die von verschiedenen Instrumenten begleitet werden.

Italiano :

Godetevi un caldo concerto al suono delle voci dei bambini les Pinsons du vignoble accompagnati da vari strumenti.

Espanol :

Disfrute de un cálido concierto al son de las voces de los niños les Pinsons du vignoble acompañados de diversos instrumentos.

