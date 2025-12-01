Concert de l’avent Turckheim
Concert de l’avent Turckheim dimanche 14 décembre 2025.
Concert de l’avent
Rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 17:30:00
2025-12-14
Profitez d’un concert chaleureux au son de la voix des enfants les Pinsons du vignoble accompagnés de divers instruments.
Bienvenue au coeur de l’église Sainte-Anne pour un concert en deux parties
– La première présentera des pièces pour flûte et orgue par Francis AUCLAIR à l’orgue, Marie-Pierre AUCLAIR à la flûte traversière, Sophie KIEFFER au piano et Marie-Eve LINDEMANN au cajou.
-La deuxième partie est consacrée à la chorale scolaire de l’école de Niedermorschwihr, Les pinsons du vignoble , qui présentera des chants de paix et de Noël.
Un moment musical à ne pas manquer ! 0 .
Rue du Conseil Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 06 18
English :
Enjoy a warm concert to the sound of the children’s voices les Pinsons du vignoble accompanied by various instruments.
German :
Genießen Sie ein herzliches Konzert mit den Stimmen der Kinder Les Pinsons du vignoble , die von verschiedenen Instrumenten begleitet werden.
Italiano :
Godetevi un caldo concerto al suono delle voci dei bambini les Pinsons du vignoble accompagnati da vari strumenti.
Espanol :
Disfrute de un cálido concierto al son de las voces de los niños les Pinsons du vignoble acompañados de diversos instrumentos.
