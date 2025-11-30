Concert de L’Avent Vou
Concert avec Pierre Duclay au piano et Sanjay Khan à l’harmonium, aux percussions et chants indiens.
Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 88 58 11
English :
Concert with Pierre Duclay on piano and Sanjay Khan on harmonium, percussion and Indian songs.
German :
Konzert mit Pierre Duclay am Klavier und Sanjay Khan am Harmonium, Perkussion und indischem Gesang.
Italiano :
Concerto con Pierre Duclay al pianoforte e Sanjay Khan all’harmonium, percussioni e canti indiani.
Espanol :
Concierto con Pierre Duclay al piano y Sanjay Khan al armonio, percusión y canciones indias.
