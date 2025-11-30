Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de L’Avent

Vou Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-11-30 16:00:00
2025-11-30

Concert avec Pierre Duclay au piano et Sanjay Khan à l’harmonium, aux percussions et chants indiens.
Vou 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 86 88 58 11 

English :

Concert with Pierre Duclay on piano and Sanjay Khan on harmonium, percussion and Indian songs.

German :

Konzert mit Pierre Duclay am Klavier und Sanjay Khan am Harmonium, Perkussion und indischem Gesang.

Italiano :

Concerto con Pierre Duclay al pianoforte e Sanjay Khan all’harmonium, percussioni e canti indiani.

Espanol :

Concierto con Pierre Duclay al piano y Sanjay Khan al armonio, percusión y canciones indias.

