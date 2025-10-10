Concert de LBLK Bibliothèque – 2e étage Rennes

Concert de LBLK Bibliothèque – 2e étage Rennes vendredi 10 octobre 2025.

Concert de LBLK Bibliothèque – 2e étage Rennes Vendredi 10 octobre, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Duo de sœurs rennaises d’origine franco-congolaise, LBLK affirme son identité et partage son univers musical métissé, entre rap sombre et mélodies afro.

Imprégnées des sonorités gospel, rumba congolaise, R&B et rap, les **LBLK** célèbrent leur passion pour l’écriture en offrant des textes intimes et engagés. Elles y abordent leur parcours personnel, la représentation des femmes dans la société et le rap, et leur expérience de jeune maman artiste.

_Dans le cadre du festival Rennes Storming._

Début : 2025-10-10T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T18:30:00.000+02:00

Bibliothèque – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine