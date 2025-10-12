Concert de l’Echo de la Luz Soirée Bramhs Luzech

Concert de l’Echo de la Luz Soirée Bramhs

61 Gd Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-12 16:00:00

2025-10-12

La série de concerts Écho de la Luz a été créée dans le but d’offrir à Luzech une activité culturelle de qualité en dehors de la période estivale. Des artistes internationaux, des groupes et des artistes lotois ont donné naissance au I Ciclo de conciertos de Écho de la Luz .

Deuxième concert d’Écho de la Luz

Piano et piano 4 mains. Soirée Bramhs

Au rythme des mélodies profondes et passionnées de Brahms, de la virtuosité des dernières compositions au folklore de ses oeuvres à 4 mains, Daniel Carmona (a 4 mains avec Alejandro Céspedes) nous fait glisser le temps d’un récital dans l’esthétique de l’époque romantique Allemande.

Programme et plus info

Billetterie

https://billetterie.festik.net/echodelaluz/

-18 ans gratuite

L’association Échos de la Luz, basée à Luzech (France), dans le désir permanent de continuer à s’occuper et à soutenir les jeunes musiciens, propose différentes manifestations artistiques. .

61 Gd Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie

English :

The « Écho de la Luz » concert series was created to offer Luzech a quality cultural activity outside the summer season

German :

Die Konzertreihe « Écho de la Luz » wurde mit dem Ziel gegründet, Luzech auch außerhalb der Sommermonate eine qualitativ hochwertige kulturelle Aktivität zu bieten

Italiano :

La serie di concerti « Écho de la Luz » è stata creata per offrire a Luzech un’attività culturale di alta qualità al di fuori del periodo estivo

Espanol :

El ciclo de conciertos « Écho de la Luz » se creó para ofrecer a Luzech una actividad cultural de calidad fuera del periodo estival

L’événement Concert de l’Echo de la Luz Soirée Bramhs Luzech a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Cahors Vallée du Lot