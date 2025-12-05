CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE Place de l’église Banassac-Canilhac

CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

Place de l'église Eglise Saint Médard Banassac-Canilhac Lozère

Participation libre

2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

L´Echo de Roqueprins et les élèves de l’école Le Sycomore vous invite à l’église Saint Médard de Banassac à 18h30 !

Entrée libre

Concert sous la direction de François Dusol et les enseignants de l’école du Sycomore.

Place de l’église Eglise Saint Médard Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

L’Echo de Roqueprins and the pupils of Le Sycomore school invite you to Saint Médard church in Banassac at 6.30pm!

Free admission

Concert under the direction of François Dusol and the teachers of Le Sycomore school.

