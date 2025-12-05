CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE Place de l’église Banassac-Canilhac
CONCERT DE L’ÉCHO DE ROQUEPRINS ET DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
Place de l'église Eglise Saint Médard Banassac-Canilhac
Participation libre
2025-12-05
L´Echo de Roqueprins et les élèves de l’école Le Sycomore vous invite à l’église Saint Médard de Banassac à 18h30 !
Entrée libre
Concert sous la direction de François Dusol et les enseignants de l’école du Sycomore.
Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
English :
L’Echo de Roqueprins and the pupils of Le Sycomore school invite you to Saint Médard church in Banassac at 6.30pm!
Free admission
Concert under the direction of François Dusol and the teachers of Le Sycomore school.
