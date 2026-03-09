Concert de l’école de musique à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon
Concert de l’école de musique à Mazé Médiathèque La Bulle Mazé-Milon samedi 11 avril 2026.
Concert de l’école de musique à Mazé
Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert de l’école de musique à Mazé
L’ensemble à cordes de Baugeois Vallée se tourne cette année vers la musique klezmer, un répertoire festif d’Europe de l’Est, enrichi par l’arrivée de clarinettes et d’accordéons
Sur inscription .
Médiathèque La Bulle 16 Rue de Verdun Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 61 31 mediatheque@maze-milon.fr
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English :
Music school concert in Mazé
L’événement Concert de l’école de musique à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert