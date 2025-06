Concert de l’Ecole de musique Arpège COULEURS PARASOL Ancenis-Saint-Géréon 2 juillet 2025 20:30

Loire-Atlantique

Concert de l’Ecole de musique Arpège COULEURS PARASOL Théatre de Verdure Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-07-02 20:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Un concert au théatre de Verdure par l’école de musique Arpège ! !

Rendez-vous au théâtre de verdure à proximité du parking de la Charbonnière.

Différentes formations de l’école de musique Arpège seront présentes pour présenter leur travail

Orchestre, initiation, atelier ados, ensembles de harpes et percussions, atelier chansons ados, orchestre Avenir.

Tout public

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Spectacle de Couleurs Parasols, au Théâtre de Verdure ( repli à la Charbonnière en cas de pluie ) .

Théatre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 87 07 couleurs.parasol@ancenis-saint-gereon.fr

English :

A concert at the Théatre de Verdure by the Arpège music school !

German :

Ein Konzert im Théatre de Verdure von der Musikschule Arpège!!!

Italiano :

Un concerto al Théatre de Verdure della scuola di musica Arpège!

Espanol :

Concierto de la escuela de música Arpège en el Théatre de Verdure

