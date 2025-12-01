Concert de l’école de musique La Sall’in Cabourg
Concert de l’école de musique La Sall’in Cabourg mercredi 10 décembre 2025.
Concert de l’école de musique
La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados
Début : 2025-12-10 18:00:00
fin : 2025-12-10 20:00:00
2025-12-10
L’école de musique intercommunale vous propose de finir l’année en musique ! Au programme concert du Collectif guitares & flûtes traversières et ateliers de musiques actuelles. De quoi passer un début de soirée rythmé et convivial.
Concert gratuit, dans la limite des places disponibles. .
La Sall’in 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 12 40 ecoledemusique@ncpa.fr
English : Concert de l’école de musique
The intercommunal music school invites you to end the year with a musical treat! On the program: a concert by the Collectif guitares & flûtes traversières and contemporary music workshops. It’s sure to be a lively and convivial start to the evening.
