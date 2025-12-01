Concert de l’école de musique La Sall’in Cabourg

Concert de l’école de musique

La Sall'in 43 Avenue de l'Hippodrome Cabourg

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

L’école de musique intercommunale vous propose de finir l’année en musique ! Au programme concert du Collectif guitares & flûtes traversières et ateliers de musiques actuelles. De quoi passer un début de soirée rythmé et convivial.

Concert gratuit, dans la limite des places disponibles. .

+33 2 31 91 12 40 ecoledemusique@ncpa.fr

English : Concert de l’école de musique

The intercommunal music school invites you to end the year with a musical treat! On the program: a concert by the Collectif guitares & flûtes traversières and contemporary music workshops. It’s sure to be a lively and convivial start to the evening.

