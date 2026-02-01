Concert de l’école de musique

Salle des fêtes CAHUZAC-SUR-ADOUR Cahuzac-sur-Adour Gers

Gratuit

Début : 2026-02-28 18:00:00

2026-02-28

Assistez au concert de fin de stage de l’école de musique de Plaisance.

L’occasion de passer un moment convivial et enchanteur en famille et encouragez ces musiciens en herbe qui ont travaillé avec passion.

18h, buvette, tapas et desserts animé par l’harmonie.

20h, concert un moment magique à ne pas manquer.

Salle des fêtes CAHUZAC-SUR-ADOUR Cahuzac-sur-Adour 32400 Gers Occitanie

English :

Attend the Plaisance music school’s end-of-course concert.

An opportunity to spend a convivial and enchanting moment with your family, and cheer on these budding musicians who have worked so passionately.

6pm, refreshments, tapas and desserts hosted by the band.

8pm, concert: a magical moment not to be missed.

