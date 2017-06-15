Concert de l’école de musique Salle des fêtes Châteaulin
Concert de l’école de musique Salle des fêtes Châteaulin samedi 28 mars 2026.
Concert de l’école de musique
Salle des fêtes Rue Baltzer Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert de l’école de musique .
Salle des fêtes Rue Baltzer Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 03 93
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English : Concert de l’école de musique
L’événement Concert de l’école de musique Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-23 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE