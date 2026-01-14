Concert de l’école de musique de Briare

Briare

Tarif : – – EUR

Gratuit

2026-04-11 18:00:00

Le 11 avril à Briare, l’Auditorium Jean Poulain accueille le concert de l’École de Musique. Une soirée gratuite pour découvrir les jeunes talents et les progrès des élèves à travers saxophones, flûtes, clarinettes, cuivres, percussions et ensemble musiques actuelles.

Le samedi 11 avril à 18h, l’Auditorium Jean Poulain à Briare ouvre ses portes pour le concert de l’École de Musique. Cette soirée gratuite est l’occasion de découvrir les nouveaux talents et d’apprécier les progrès des élèves à travers un programme riche et varié. Saxophones, flûtes, clarinettes, cuivres, percussions se succèdent sur scène, aux côtés de l’ensemble musiques actuelles et de l’orchestre jeunes, pour offrir un moment musical vivant et accessible à tous. Pensé comme un temps de partage entre élèves, familles et public, ce concert met à l’honneur le travail pédagogique mené tout au long de l’année. Une belle invitation à encourager la pratique musicale locale et à célébrer la passion des jeunes musiciens. .

On April 11 in Briare, the Jean Poulain Auditorium hosts the École de Musique concert. A free evening to discover young talent and student progress through saxophones, flutes, clarinets, brass, percussion and contemporary music ensembles.

