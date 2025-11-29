Concert de l’École de Musique de Mortagne La vie est belle Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Concert de l’École de Musique de Mortagne La vie est belle

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

École de Musique de Mortagne, sous la direction d’Eric Guedou.

Les orchestres de l’école de musique vous ouvrent le grand album de famille… mais pas celui qui prend la poussière sur l’étagère. Non, un album vivant où chaque souvenir s’exprime en musique, en émotions, en rires aussi.

Naissance, premiers pas, anniversaires, amours, retrouvailles, fêtes de famille, départs et grands retours… Tout y est même les photos qu’on aimerait avoir oubliées grimaces, coupes de cheveux ridicules, coup de jeune et coup de vieux ! Feuilletez en musique ces moments qui font nos vies. Les élèves et les professeurs de ce grand orchestre se sont accordés, en chœur et avec cœur pour interpréter la musique de ces souvenirs sur papier glacé. Et comme à chaque fois, ils vous offrent un spectacle plein de tendresse, d’humour et de passion. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 33 55

English : Concert de l’École de Musique de Mortagne La vie est belle

L’événement Concert de l’École de Musique de Mortagne La vie est belle Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2025-11-29 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE