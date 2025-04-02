Concert de l’école de musique de Pornic Choeurs en partage Sainte-Marie-sur-Mer Pornic

Concert de l’école de musique de Pornic Choeurs en partage

Sainte-Marie-sur-Mer Place de Verdun Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 20:30:00

Date(s) :

2026-04-02

Concert organisé par l’école de musique de Pornic

Au programme

Plongez au cœur d’une rencontre vocale unique où la jeunesse et l’expérience se répondent en musique. Ce concert exceptionnel réunit sur scène près de 40 choristes les élèves du Collège Notre-Dame de Recouvrance et la chorale adolescents/adultes de l’École Municipale de Musique de Pornic.

Fruit d’un travail pédagogique et artistique mené tout au long de l’année, ce rendez-vous célèbre la force du collectif. Ensemble, ils interpréteront un répertoire éclectique de douze chansons, voyageant des années 1960 jusqu’à nos jours. Plus qu’un simple concert, c’est une véritable expérience de partage intergénérationnel où le plaisir de chanter devient un langage commun. .

Sainte-Marie-sur-Mer Place de Verdun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 64

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English :

Concert organized by the Pornic music school

L’événement Concert de l’école de musique de Pornic Choeurs en partage Pornic a été mis à jour le 2026-03-18 par I_OT Pornic