Concert de l’école de musique de Pornic Le bal des lumières Rue Jules Ferry Pornic

Concert de l’école de musique de Pornic Le bal des lumières

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Concert organisé par l’école municipale de musique de Pornic

Au programme

Laissez-vous emporter par la magie du Bal des Lumières , un concert théâtralisé original créé par les élèves et les professeurs de l’École municipale de musique de Pornic.

À mi-chemin entre le conte et la comédie musicale, ce spectacle immersif vous transporte à la Guinguette des Rêves. Alors que la fête bat son plein, le mystérieux Nuage Grisolant surgit et plonge le monde dans l’obscurité. Pour rallumer les lumières, les enfants devront puiser dans la force de leurs souvenirs, de leurs chansons et de leurs danses.

Un spectacle pluridisciplinaire et vivant

Une immersion sonore et visuelle narration, théâtre, chants et mouvements s’entremêlent dans une ambiance nocturne propice à la rêverie

La diversité musicale à l’honneur appréciez le talent de l’Orchestre 1, des ensembles de clarinettes, d’accordéons, ainsi que des classes de musiques traditionnelles et d’éveil

Une création collective des bruitages aux percussions corporelles, chaque tableau est une invitation à l’évasion et à la poésie

Une parenthèse enchantée à partager en famille pour encourager la jeune scène locale ! .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val Saint-Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 47 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert organized by Pornic’s municipal music school

L’événement Concert de l’école de musique de Pornic Le bal des lumières Pornic a été mis à jour le 2026-03-24 par I_OT Pornic