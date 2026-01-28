Concert de l’Ecole de Musique de Toutes Aides Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Concert de l’Ecole de Musique de Toutes Aides Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 7 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 17:00 – 22:00
Gratuit : non  Tout public 

Au programme : Variétés, Rock Ados, Jazz, Les Petites Frappes, Rock Adultes et BluesEntrée Libre

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000


