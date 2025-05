Concert de l’école de musique des Bastides – Salle des fêtes du Rayet Rayet, 7 juin 2025 20:30, Rayet.

Lot-et-Garonne

Concert de l’école de musique des Bastides Salle des fêtes du Rayet Bariat Rayet Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 20:30:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

Concert de fin d’année et présentation du travail réalisé tout au long de l’année par l’école de musique.

Concert de fin d’année et présentation du travail réalisé tout au long de l’année par l’école de musique. .

Salle des fêtes du Rayet Bariat

Rayet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ecoledemusique@ccbastides47.com

English : Concert de l’école de musique des Bastides

End-of-year concert and presentation of the year’s work by the music school.

German : Concert de l’école de musique des Bastides

Jahresabschlusskonzert und Präsentation der Arbeit, die die Musikschule das ganze Jahr über geleistet hat.

Italiano :

Concerto di fine anno e presentazione del lavoro svolto durante l’anno dalla scuola di musica.

Espanol : Concert de l’école de musique des Bastides

Concierto de fin de curso y presentación del trabajo realizado a lo largo del año por la escuela de música.

L’événement Concert de l’école de musique des Bastides Rayet a été mis à jour le 2025-05-17 par OT Coeur de Bastides