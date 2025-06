Concert de l’École de musique Lucien-Blin – Nogent-le-Rotrou 29 juin 2025 15:00

Eure-et-Loir

Concert de l’École de musique Lucien-Blin 2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 15:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

L’École municipale de musique Lucien-Blin vous convie à son concert le dimanche 29 juin 2025 à 15h au square Louis-Moullin à Nogent-le-Rotrou !

Au programme

Concert de musiques actuelles, jazz et ensemble à cordes.

Entrée gratuite. Renseignements au 02.37.52.01.37 .

2 Rue Sainte-Anne

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 37

English :

The École municipale de musique Lucien-Blin invites you to its concert on Sunday, June 29, 2025 at 3pm in Nogent-le-Rotrou’s Square Louis-Moullin!

German :

Die Städtische Musikschule Lucien-Blin lädt Sie zu ihrem Konzert am Sonntag, den 29. Juni 2025, um 15 Uhr im Square Louis-Moullin in Nogent-le-Rotrou ein!

Italiano :

La Scuola Municipale di Musica Lucien-Blin vi invita al concerto di domenica 29 giugno 2025 alle ore 15.00 nella piazza Louis-Moullin di Nogent-le-Rotrou!

Espanol :

La Escuela Municipal de Música Lucien-Blin le invita a su concierto del domingo 29 de junio de 2025 a las 15.00 horas en la plaza Louis-Moullin de Nogent-le-Rotrou

L’événement Concert de l’École de musique Lucien-Blin Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-06-13 par OT DU PERCHE