Concert de l’école de musique

Médiathèque Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 15:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

La médiathèque accueille les élèves de l’école de musique de la Communauté de Communes pour un moment musical. Un concert varié mettant en valeur le talent des musiciens du territoire, entre découvertes, énergie et plaisir de jouer ensemble. .

Médiathèque Picauville 50360 Manche Normandie +33 2 33 71 70 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de l’école de musique

L’événement Concert de l’école de musique Picauville a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Baie du Cotentin