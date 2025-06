Concert de l’école de musique – Maison des associations Vic-en-Bigorre 18 juin 2025 15:00

Hautes-Pyrénées

Concert de l’école de musique Maison des associations 17 Rue Barrère de Vieuzac Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Un moment musical et convivial à ne pas rater avant les grandes vacances ! Venez découvrir les artistes talentueux et rencontrer l’ensemble des professeurs de l’école de musique Vic Music.

Bonne ambiance garantie.

Ouvert à toutes et tous.

.

Maison des associations 17 Rue Barrère de Vieuzac

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 80 04 30 27 vicmusic65500@gmail.com

English :

A musical event not to be missed before the summer vacations! Come and discover our talented artists and meet all the teachers at Vic Music.

Great atmosphere guaranteed.

Open to all.

German :

Ein musikalischer und geselliger Moment, den Sie vor den großen Ferien nicht verpassen sollten! Entdecken Sie die talentierten Künstler und lernen Sie alle Lehrer der Musikschule Vic Music kennen.

Gute Stimmung ist garantiert.

Offen für alle und jeden.

Italiano :

Un evento musicale da non perdere prima delle vacanze estive! Venite a scoprire i talentuosi artisti e a conoscere tutti gli insegnanti del Vic Music.

Grande atmosfera garantita.

Aperto a tutti.

Espanol :

Una cita musical ineludible antes de las vacaciones de verano Ven a descubrir a los talentosos artistas y a conocer a todos los profesores de Vic Music.

Gran ambiente garantizado.

Abierto a todos.

L’événement Concert de l’école de musique Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2025-06-12 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65