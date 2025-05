Concert de l’école de piano – Briare, 18 mai 2025 14:00, Briare.

Loiret

Concert de l’école de piano 7 Quai Mazoyer Briare Loiret

Laissez-vous porter par les mélodies de jeunes talents lors du concert de l’école de piano de Briare, le 18 mai à 14h à la Maison du Pont Canal. Une parenthèse musicale pleine d’émotions, à ne pas manquer pour petits et grands mélomanes organisée dans le cadre du Carnaval vénitien. Entrée libre !

L’école de piano de Briare vous invite à un moment musical tout en douceur le dimanche 18 mai 2025 à 14h à la Maison du Pont Canal dans le cadre du Carnaval vénitien organisé par Briare Evènements. Venez découvrir les talents de nos jeunes pianistes qui partageront avec vous leur passion à travers un répertoire riche et varié. Que vous soyez amateur de musique classique, de mélodies modernes ou simplement curieux, ce concert est l’occasion idéale de profiter d’un après-midi culturel dans un cadre chaleureux et convivial. L’entrée est libre, alors venez nombreux encourager ces artistes en herbe et célébrer la musique en famille ou entre amis. Une belle façon de soutenir la pratique musicale locale et de vivre un moment d’émotion authentique ! .

7 Quai Mazoyer

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 45 04 62 17 contact@lamaisondupontcanal.com

Let yourself be carried away by the melodies of young talent at the Briare piano school concert on May 18 at 2pm at the Maison du Pont Canal. A musical interlude full of emotion, not to be missed by young and old music lovers alike, organized as part of the Venetian Carnival. Free admission!

Lassen Sie sich von den Melodien junger Talente tragen, wenn die Klavierschule von Briare am 18. Mai um 14 Uhr im Maison du Pont Canal ein Konzert gibt. Ein musikalischer Höhepunkt für große und kleine Musikliebhaber, der im Rahmen des venezianischen Karnevals stattfindet und den Sie nicht verpassen sollten. Eintritt frei!

Lasciatevi trasportare dalle melodie di giovani talenti al concerto della scuola di pianoforte di Briare il 18 maggio alle 14.00 alla Maison du Pont Canal. Una parentesi musicale ricca di emozioni, imperdibile per grandi e piccini, organizzata nell’ambito del Carnevale veneziano. L’ingresso è gratuito!

Déjese llevar por las melodías de jóvenes talentos en el concierto de la escuela de piano de Briare, el 18 de mayo a las 14:00 h en la Maison du Pont Canal. Un interludio musical lleno de emoción, que no pueden perderse los melómanos jóvenes y mayores, organizado en el marco del Carnaval veneciano. La entrada es gratuita

