Concert de l’école élémentaire Saint-Fargeau

Concert de l’école élémentaire

Salle des fêtes Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-08 19:30:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

La classe orchestre de CM2 avec la participation de tous les élèves de CE1, de l’école élémentaire de Saint-Fargeau et leur professeurs de musique de l’école de musique de Puisaye-Forterre, vous invitent à leur concert. .

Salle des fêtes Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr

