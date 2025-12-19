concert de l’École Intercommunale de Musique et de Danse Fontenay-le-Comte
70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte Vendée
Un concert joyeux, unique et intense !
Musiciens, choristes de l’École Intercommunale de de musique, des écoles primaires de Fontenay-le-Comte et L’Hermenault rejoignent des musiciens.iennes de La BulKrack autour de leurs musiques.
Info et inscriptions au 02 51 53 41 64
– entrée gratuite. .
70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64
English :
A joyful, unique and intense concert!
