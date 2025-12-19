concert de l’École Intercommunale de Musique et de Danse

70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Un concert joyeux, unique et intense !

Musiciens, choristes de l’École Intercommunale de de musique, des écoles primaires de Fontenay-le-Comte et L’Hermenault rejoignent des musiciens.iennes de La BulKrack autour de leurs musiques.

Info et inscriptions au 02 51 53 41 64

– entrée gratuite. .

70 avenue de la gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 41 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A joyful, unique and intense concert!

L’événement concert de l’École Intercommunale de Musique et de Danse Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin